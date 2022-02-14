Ижевск, , 11:45 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 февраля прививку от коронавируса сделали 688 918 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Второй компонент препарата получили 540 013 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 12 и 13 февраля, вакцинировались 186 жителей республики. Второй компонент препарата получили 373 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 233 человека, в том числе 111 235 человек прошли ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 47 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 февраля в Удмуртии после перенесенного заражения коронавирусом выписались 803 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 90 326 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 117 738 случаев заражения коронавирусом, из них 2671 — за минувшие сутки.

Читайте также: В Удмуртии за сутки госпитализировали 139 человек с COVID-19