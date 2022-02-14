Триполи, 14 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Триполи прошли переговоры между премьер-министром Ливии Абедль Хамидом Дабайбой и спецпосланником ООН Стефани Уильямс. Об этом 14 февраля сообщает FawaselMedia.

Ливия

По данным журналистов, в ходе встречи Дабайба рассказал о мерах, разрабатываемых его кабинетом, которые должны положить конец политическому кризису в стране. В Ливии должна пройти конституционная реформа и президентские выборы, после которых правительство Дабайбы добровольно уйдёт в отставку, отметил он.

«Мы занимаемся разработкой плана с конкретными временными рамками для достижения национальных целей, включенных в дорожную карту по выводу страны из кризиса, принятую на Форуме политического диалога», — заявил Дабайба

По словам премьер-министра, программа реформ будет опубликована 17 февраля 2022 года.