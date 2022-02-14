Ижевск, , 11:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 803 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 90 326 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 117 738 случаев заражения коронавирусом, из них 2671 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 416 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 287 жителей республики старше 65 лет.

3584 человека скончались, за минувшие сутки скончались трое мужчин в возрасте от 75 лет до 86 лет. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 139 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находится 42 001 человек, 1166 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 281 человек — в тяжелом состоянии, из них 56 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 11 февраля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 688 732 человека. Второй компонент препарата получили 539 640 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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