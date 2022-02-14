Благовещенск, , 11:45 — REGNUM Качество и количество объектов вдоль туристических маршрутов оставляет желать лучшего в Приамурье. Такое мнение высказал глава области Василий Орлов, подчеркнув, что отсутствие условий для комфортного путешествия препятствует развитию туризма в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе правительства Приамурья.

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«В Амурской области функционирует большое количество уникальных объектов, которых нет в других регионах. Однако качество и плотность туристической инфраструктуры вдоль дорог, соединяющих эти локации, оставляет желать лучшего. В связи с этим необходимо организовать системную работу по созданию в Приамурье современных объектов дорожного сервиса», — отметил Василий Орлов.

Он обратил внимание на то, что новые автозаправочные станции, пункты техобслуживания автомобилей, гостиницы, кафе и торговые точки будут востребованы не только туристами. Оформить все эти объекты инфраструктуры предлагается в едином стиле. Предприниматели, которые пойдут на встречу властям и выполнят эту просьбу, получат господдержку.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что завершение строительства в столице Приамурья моста через реку Зея и канатной дороги в Китай сделают Благовещенск одной из туристических столиц страны в российско-китайских отношениях. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, подчеркнув, что Приамурье пока стоит только в начале пути к достижению этой цели.