Тамбов, 14 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В администрации Тамбовской области подтвердили факт гибели заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта региона Виктора Вакульчика, сообщает ИА REGNUM.

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Правоохранительные органы проводят проверку.

Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров выразил соболезнования семье погибшего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, на Вакульчика напали с ножом утром 14 февраля в подъезде его дома.