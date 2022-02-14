В Тамбовской области подтвердили факт гибели замглавы управления транспорта
Тамбов, 14 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В администрации Тамбовской области подтвердили факт гибели заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта региона Виктора Вакульчика, сообщает ИА REGNUM.
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Правоохранительные органы проводят проверку.
Врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров выразил соболезнования семье погибшего.
Как уже сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, на Вакульчика напали с ножом утром 14 февраля в подъезде его дома.