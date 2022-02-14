Джакарта, , 11:41 — REGNUM В общей сложности 16 811 жителей провинции Западный Калимантан пострадали из-за наводнения, сообщает CNN Indonesia.

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В провинции зафиксировали 2228 пострадавших единиц жилья. Кроме того, подтопленными оказались учебные заведения и 12 общественных объектов. Сообщений об эвакуации жителей в результате инцидента не поступало. Местные органы власти призвали повысить готовность к пику сезона дождей в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты заявил, что около 9000 детей в столице Индонезии стали сиротами, потеряв своих родителей из-за COVID-19.

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