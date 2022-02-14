Иркутск, 14 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) объявил многомиллионный тендер на поисковые работы на рудное золото в пределах Кудускитской площади. Участок расположен в Иркутской области, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

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Стартовая цена тендера — 239 666 670 рублей при авансе 30%. Источник финансирования — федеральный бюджет. Итоги подведут 4 марта 2022 года.

Участок расположен в Бодайбинском районе Иркутской области. Работы должны пройти в три этапа, последних из которых ограничен четвертым кварталом 2024 года.

Основанием для размещения государственного заказа является федеральный проект «Геология: возрождение легенды».

Победитель должен будет выявить и изучить факторы рудолокализации, определить поисковые признаки золоторудных объектов в пределах Кудускитской площади, а также разработать прогнозно-поисковую модель рудных зон, карту прогноза на золотое оруденение. На основе разработанной прогнозно-поисковой модели победитель должен выделить и ранжировать по перспективности поисковые участки.

Напомним, ранее полпред в ДФО Юрий Трутневпредложил ужесточить требования к добыче золота на Камчатке или вовсе отказаться от золотодобычи в пользу туризма.