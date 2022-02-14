Барселона, Испания, 14 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Городской совет Барселоны распорядился закрыть отель Coronado в связи с отсутствием мер безопасности, выявленных при проверке здания. Об этом пишет агентство EFE.

Барселона

Отмечается, что в здании, где располагался отель, 12 февраля произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, два человека находятся в тяжелом состоянии, ещё двое — в состоянии средней тяжести.

Источники агентства в городских властях рассказали, что пожарные проверили здание, в котором находится отель, и в своем отчете распорядились закрыть заведение из-за отсутствия мер безопасности.