Чудово, Новгородская область, 14 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Полицейские Новгородской области во время профилактического миграционного рейда задержали мужчину, которым оказался объявленный в федеральном розыск, ранее неоднократно судимый уроженец Ленинградской области. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

На 43-летнего мужчину полицейские вышли случайно, во время профилактического рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства в Чудовском районе. Полицейские, совместно с представителем районной прокуратуры и бойцами ОМОНа «Варяг» Управления Росгвардии, посетили несколько пилорам и реконструируемый объект, где используется труд иностранных граждан. Были проверены документы 16 граждан одной из стран СНГ. Как выяснилось, среди мигрантов нарушителей не оказалось, однако один из сотрудников лесопилки вызвал у правоохранительных органов подозрение.

Сначала мужчина предъявил полицейским фотографию чужого паспорта, который выдавал за свой. А в отделе полиции начал представляться различными именами и менял версии местонахождения своих документов. Однако, как только полицейские пробили отпечатки пальцев подозрительного типа, выяснилось, что перед ними 43-летний уроженец Ленинградской области. За плечами мужчины несколько судимостей, в том числе за похищения людей, захват заложника, убийство, вымогательство, а с 2018 года он находится в федеральном розыске как лицо, умышленно скрывшееся от органов, осуществляющих уголовное наказание.

«В ближайшее время задержанный будет передан сотрудникам ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — подытожили в региональном управлении МВД.