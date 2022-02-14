Москва, 14 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 76,5 млрд рублей. Об этом 14 февраля сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Выделенные средства предназначены для поддержки сбалансированности бюджета Фонда социального страхования», — рассказали в правительстве.

Ранее Мишустин объявил о решении на заседании правительства, которое прошло 10 февраля.

«Это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, для того чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объёме», — заявил он в ходе заседания.

Уточняется, что текст распоряжения будет опубликован.