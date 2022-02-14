Москва, , 11:36 — REGNUM В XII сезоне Московской Студенческой Киберспортивной Лиги (МСКЛ) примут участие около 1,5 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля сообщают в ФКС Москвы.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

На участие в новом сезоне турнира заявились сборные 62 учебных заведений столицы. Студенты будут соревноваться в восьми видах программы: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Dota 2, League of Legends, StarCraft II, FIFA 22, Hearthstone и Clash Royale.

Напомним, что МСКЛ существует с 2013 года. В 2021 году к участию в соревнованиях впервые были допущены сборные средних специальных учебных заведений.

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