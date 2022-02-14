Пенза, 14 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Пензенской области из-продолжающихся снегопадов высота снежного покрова превысила все прошлогодние показатели. В случае его резкого таяния в зоне риска подтоплений окажутся более 18 тыс. домовладений и 50 тыс. жителей. Наиболее подвержены этому юго-западные районы области, сообщил 14 февраля губернатор Олег Мельниченко.

Vsluh.ru Паводок

Он подчеркнул, что по последним наблюдениям, начало половодья сдвинуто изменением климата на конец марта.

«Отмечается определенная цикличность превышения критического уровня воды каждые 5−10 лет. При неблагоприятном стечении обстоятельств, если снег резко будет таять, возможен сильный паводок. Уже сейчас, не дожидаясь наступления весны, требуется принять все меры, чтобы не пострадали жители Пензенской области, чтобы осталось в сохранности их имущество», — заявил Мельниченко.

Также предстоит проверить материальные резервы и работу оперативных групп по чрезвычайным ситуациям в муниципальных образованиях, дежурство ответственных лиц администраций, активизировать разъяснительную работу с населением в возможных зонах подтопления.

Глава Пензенской области распорядился проконтролировать предусмотренные пункты для эвакуации и обеспеченность в них необходимых медикаментов. Особого внимания требуют места временного размещения домашнего скота.

«Мы всегда должны готовиться к наиболее неблагоприятному развитию ситуации, чтобы потом мы действовали грамотно, слаженно, и чтобы население вышло из возможного паводка с минимальным ущербом для жизни, здоровья и имущества», — добавил Олег Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области из-за сильного снегопада до 14 февраля для органов управления, а также системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действует режим повышенной готовности.

Читайте также: В Пензенской области из-за снегопада введён режим повышенной готовности

Читайте также: В Пензенской области от тяжести снега частично обрушилась кровля дома