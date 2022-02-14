Бухарест, , 11:34 — REGNUM За прошедшие сутки в результате специальных операций горноспасательной службы Румынии на территории лыжных курортов в частности и в горной местности страны в целом были спасены 109 человек. Об этом 14 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

В горах Ossetiatourism.ru

Согласно официальной информации, наиболее масштабные спасательные работы проводились в регионах Брашов, Сибиу и Синая. В больницы были доставлены 42 человека, среди которых и туристы, и местные жители.

По словам специалистов, из-за перепадов погоды в Карпатском и Балканском регионах сохраняется опасность схода снежных лавин.

Кроме того, таяние снегов на ряде горных склонов делает непригодными для использования популярные лыжные трассы и туристические маршруты.