Бухарест, 14 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в результате специальных операций горноспасательной службы Румынии на территории лыжных курортов в частности и в горной местности страны в целом были спасены 109 человек. Об этом 14 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ossetiatourism.ru В горах

Согласно официальной информации, наиболее масштабные спасательные работы проводились в регионах Брашов, Сибиу и Синая. В больницы были доставлены 42 человека, среди которых и туристы, и местные жители.

По словам специалистов, из-за перепадов погоды в Карпатском и Балканском регионах сохраняется опасность схода снежных лавин.

Кроме того, таяние снегов на ряде горных склонов делает непригодными для использования популярные лыжные трассы и туристические маршруты.