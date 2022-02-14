Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону распустились подснежники. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

Владислав Осипов ИА REGNUM Крым. Подснежник

«Весна пришла! Ростовские подснежники. Фото сделано в парке Островского, храм великомученика и целителя Пантелеимона», — подписала снимок, опубликованный в паблике «Ростов Главный», Людмила Д.

Интернет-пользователи считают, что с появлением подснежников наступила весна.

«Весны захотелось», — отметила Ирина М.

«Обожаю подснежники, они такие красивые и пахнут неистово», — отметил Александр В.

14 февраля в Ростовской области осадков не ожидается. Скорость ветра будет достигать 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит −1…+4 градуса, в южных районах потеплеет до +7 градусов.