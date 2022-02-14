Москва, 14 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Самые популярные знаки внимания, которые жители России оказывают любимому человеку, — это забота о второй половине (17%), много внимания (15%), подарки (12%), помощь (7%) и уважение (6%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, опубликованный 14 февраля.

День влюбленных

Чаще всего проявление заботы свойственно женщинам — 25% среди женщин и 7% среди мужчин. Мужчины чаще проявляют знаки внимание, даря совей второй половине подарки (18% среди мужчин, 7% среди женщин) и цветы (10%).

У молодёжи 18−24 лет на первом месте среди знаков внимания — подарки (25%), на втором — забота о второй половине (22%), на третьем внимание (17%). Также для молодых людей важны совместные разговоры (16%), прогулки (13%), интерес к увлечениям (9%).

Опрос проведен среди 1600 граждан РФ старше 18 лет 10 февраля 2022 года по телефону. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, в России влюблённых мужчин больше, чем женщин — 61% против 53%.

Читайте подробнее: Влюблённых мужчин в России больше, чем влюблённых женщин