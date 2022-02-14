Инглвуд, США, 14 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Американский рэпер 50 Cent выступил в перерывах между таймами «Супербоула», финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Мероприятие прошло 14 февраля на стадионе в Инглвуде (США).

Alex Const 50 Cent

50 Cent исполнил свой хит In Da Club. Как отмечает Billboard, появление музыканта на сцене стало приятным сюрпризом для зрителей, так как изначально он не был заявлен в шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках «Супербоула» также выступили рэперы Dr.Dre и Snoop Dogg — они исполнили хит California Love своего коллеги 2Pac (Тупак Шакур).