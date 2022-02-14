Тегеран, 14 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В переговорах по возобновлению сделки по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, не наблюдается никакого тупика. Об этом 14 февраля заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, его слова приводит агентство Tasnim.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

«В венских переговорах нет никакого тупика. По-прежнему ведутся переговоры, происходит обмен мнениями между делегациями», — сказал он.

Также Хатибзаде указал, что, по его мнению, чем сильнее будет воля США и трех стран Европы на этих переговорах, тем быстрее сторонам удастся договориться по этому вопросу.

При этом официальный представитель МИД Ирана добавил, что после проведенных иранской переговорной делегацией в Тегеране консультаций и возвращения ее в Вену стороны снова обсудили свои предложения.

«Предоставление и получение предложений является нормальным явлением в переговорах», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля посол Ирана в Багдаде заявил, что все санкции, введенные Соединенными Штатами против иранского народа, должны быть немедленно сняты.