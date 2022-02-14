Биатлонистка Казакевич выступит в масс-старте на Играх вместо Тандреволд
Пекин, 14 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Российская биатлонистка Ирина Казакевич примет участие в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает ИА REGNUM.
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Казакевич была первой запасной на масс-старт. Ей разрешили участие в гонке после того, как норвежской спортсменке Ингрид Тандреволд запретили дальнейшее участие в Играх из-за проблем со здоровьем.
Благодаря этому Казакевич сможет выступит в масс-старте, который пройдёт 19 февраля.
Таким образом, в масс-старт отобрались три российские биатлонистки. Помимо Казакевич, это Кристина Резцова и УльянаНигматуллина.