Уфа, 14 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Обязанности главы администрации башкирского города Нефтекамск возложены на первого заместителя Эльдара Валидова. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба администрации этого города.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

«Обязанности главы администрации возложены на первого заместителя Эльдара Валидова. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров предложил экс-мэру Нефтекамска Ратмиру Мавлиеву возглавить администрацию Уфы.