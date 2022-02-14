Вашингтон, 14 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. России и Китая якобы пытаются «подорвать» роль Восточноазиатского саммита как главного форума для стратегических обсуждений в Индо-Тихоокеанском регионе с участием лидеров. С таким утверждением выступили американские сенаторы Марко Рубио и Джеффри Мёркли.

Minsvyaz.ru Флаги России и Китая

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В письме к президенту США Джозефу Байдену, на которое ссылается RT, они отмечают, что это происходит даже несмотря на то, что мир «коллективно столкнулся с беспрецедентными международными проблемами, такими как пандемия COVID-19».

Кроме того, указано в письме, взаимодействие с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не может быть эффективным без постоянного представителя США при организации, которого у Соединённых Штатов нет с января 2017 года.

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Сенаторы также обратились к американскому лидеру с просьбой как можно скорее назначить послов в Таиланде и на Филиппинах. Сенаторы убеждены, что Индо-Тихоокеанский регион имеет особую важность «для продвижения основных интересов и ценностей США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик по вопросам обороны в корпорации Rand Дерек Гроссман заявил, что на второй год пребывания Джо Байдена у власти становится очевидным, что Вашингтон не уделяет должного внимания Индийско-Тихоокеанскому региону и геополитическому соперничеству против КНР.