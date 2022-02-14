Владимир, 14 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Во Владимире сотруднику управления образования администрации города вынесли приговор за мошенничество с использованием своего служебного положения и покушение на мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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С августа 2017 года 59-летний фигурант дела являлся главным специалистом отдела опеки и попечительства управления образования администрации города Владимира. Он должен был готовить документы для разрешений на расходование денег несовершеннолетних — социальных пенсий, поступающих на их счета. Также в обязанности работника входило сопровождать несовершеннолетних в банк, чтобы они могли снять деньги со своих счетов.

Мужчина воспользовался служебным положением и при каждом походе в банк часть денег, полученных детьми, забирал себе. Пострадали от действий мошенника семь несовершеннолетних. Общая сумма незаконно полученных денег — более 250 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый признал вину и возместил причинённый ущерб. Суд приговорил его к 2,5 года в колонии общего режима и лишил права в течение 2,5 года занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных полномочий.