Сеул, 14 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Южной Кореи от главной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль встретился 13 февраля в Сеуле с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом, с которым обсудил сотрудничество в области безопасности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей партии.

Майкл Пенс

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили вопросы, связанные с безопасностью, двустороннее сотрудничество, а также денуклеаризацию КНДР.

Пенс выразил обеспокоенность в связи с запусками КНДР ракет, а Юн Сок Ёль пообещал приложить больше усилий для укрепления двустороннего сотрудничества в случае его избрания.

Сообщается, что в ходе встречи Юн Сок Ёль сообщил о своей жесткой позиции в отношении КНДР, которая включает в себя предложение о необходимости нанесения превентивного удара по стране в случае неминуемой угрозы.