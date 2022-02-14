Тамбов, 14 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Тамбове 14 февраля был убит заместитель начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктор Вакульчик, сообщил портал «ПроТамбов» со ссылкой на собственный источник в медицинском учреждении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд

По предварительной информации, неизвестный напал на чиновника с ножом утром 14 февраля в подъезде его дома. В администрации Тамбовской области подтвердили информацию об смерти Вакульчика.

Виктор Вакульчик занимал пост заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области с 2017 года, до этого — до упразднения ведомства — исполнял обязанности начальника областного управления транспорта.