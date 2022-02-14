Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Первый день очного обучения для учащихся средних и старших классов целого ряда петербургских школ начался с эвакуаций. Из-за массовой рассылки писем о «минировании» на электронные почты учебных заведений Калининского района учащихся отправили по домам или на улицу. Об этом 14 февраля ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Pixabay.com Эвакуация

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Сообщения о минировании получили несколько десятков школ Калининского района города. Часть учеников руководители учебных заведений отправили по домам, часть попросили дождаться осмотра помещений на улице. Учащихся начальных классов разместили в помещениях ближайших детских садов, чтобы те дождались своих родителей в тепле.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, эвакуировали школы №: 128, 81, 72, 145, 692, 100, 148, 176, 46, 75, 96, 119, 144 и многие другие.

Напомним, в конце прошлой недели ФСБ РФ сообщала, что спецслужбами пресечена деятельность лиц, причастных к массовому распространению в конце 2021 — начале 2022 годов в интернете заведомо ложных сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, ряда стран СНГ, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

По данному делу, в ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов, было установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники «сваттинговых» интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины, уроженец Волынской области, студент факультета информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев) 18-летний Антон Осипчук, а также его подельники.

Кроме того, в ряде российских регионов задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях.