Волгоград, 14 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Более 550 млн рублей будет взыскано с ООО «Концессии водоснабжения» по результатам проверки, которую провели сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям и Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе управления Росприроднадзора.

ИА REGNUM Волга

Как уточняется, компания ООО «Концессии водоснабжения» была создана для реализации проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда в рамках концессионного соглашения, подписанного с мэрией Волгограда и МУП «Горводоканал г. Волгограда» в июне 2015 года. Компания, в соответствии с соглашением, занимается приемом, транспортировкой и очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях о. Голодный.

Однако в ходе проверок при исследовании проб природной и поверхностной воды из акватории р. Волги в границах Кировского района и проб сточной очищенной воды из ОСК о. Голодный, установлено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе в водный объект. В частности, содержание алюминия в пробах превышено в 4,8 раза, цинка — в 3,4 раза, превышение по ортофосфатам составило 23,9 раза, по ионам аммония — 7,1 раза, по нефтепродуктам — 16,3 раза, по АПАВ — 1,8 раза, по марганцу — 1,3 раза. В составе сброса обнаружено наличие загрязняющего вещества — хрома, на которое у ООО «Концессии водоснабжения» отсутствует разрешение и норматив на сброс.

Кроме того, специалистами установлены искажение данных о достигнутом экологическом эффекте. Согласно отчету о ходе выполнения Плана снижения сбросов за 2020 год, ООО «Концессии водоснабжения» на достижение экологического эффекта затрачено более 83 млн руб., однако, по данным Росприроднадзора, фактическ на эти цели было направлено 581 тыс. рублей.

«По результатам проведенной проверки в деятельности концессионера установлены признаки административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение), ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты), ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации), ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды)», — уточнили в пресс-службе.

Ущерб, причинённый природе, по расчётам специалистов, оценивается в более чем 500 млн рублей, эти средства подлежат взысканию в бюджет.

Также в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру переданы материалы по неподтверждённому освоению 83 млн рублей, по причинению вреда Волге в части оценки действий должностных лиц, по наличию признаков уголовно-наказуемых деяний.