Сана, 14 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Военные самолёты международной коалиции по поддержанию мира в Йемене нанесли удары по городу Сана. Об этом сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление коалиции.

Ibrahem Qasim Йемен

По последним данным, в ходе атаки под удар попали здания министерства связи Йемена и других правительственных учреждений. В результате атаки была уничтожена система управления беспилотниками, используемая йеменскими повстанцами-хуситами.

«Мы уничтожили систему связи в столице Йемена — Сане, которая использовалась для управления коммуникационными станциями. Эта система использовалась для управления военными беспилотниками», — заявил представитель коалиции Турки-аль-Малики.

В коалиции призвали мирных жителей Йемена не приближаться к зданиям правительственных учреждений.