Саудовская коалиция уничтожила систему связи в столице Йемена
Сана, 14 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Военные самолёты международной коалиции по поддержанию мира в Йемене нанесли удары по городу Сана. Об этом сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление коалиции.
По последним данным, в ходе атаки под удар попали здания министерства связи Йемена и других правительственных учреждений. В результате атаки была уничтожена система управления беспилотниками, используемая йеменскими повстанцами-хуситами.
«Мы уничтожили систему связи в столице Йемена — Сане, которая использовалась для управления коммуникационными станциями. Эта система использовалась для управления военными беспилотниками», — заявил представитель коалиции Турки-аль-Малики.
В коалиции призвали мирных жителей Йемена не приближаться к зданиям правительственных учреждений.