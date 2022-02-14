Чебоксары, 14 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Жители Чувашии стали активнее брать кредиты: в прошлом году выдача розничных кредитов увеличилась почти на 30%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Национального банка Чувашской Республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

По информации банкиров, в 2021 году жителям региона выданы кредиты на 142,9 млрд рублей, что на 29,6% больше уровня 2020 года. В том числе объём выдачи ипотечных кредитов возрос на 13,3% и составил в прошлом году 45,5 млрд рублей.

В целом на начало 2022 года портфель кредитов, выданных жителям Чувашии, составил 177,5 млрд рублей, что на 18,8% больше, чем на начало 2021 года. Из них 100 млрд рублей составляют обязательства по ипотечным жилищным кредитам, которые за год выросли на 16,8%.

Управляющий отделением — Национальным банком Чувашии Александр Логвинов отмечает, что средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в республике в декабре 2021 года составила 7,8%, что «соответствует среднему значению по стране».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — сентябре 2021 года операции по оплате товаров и услуг банковскими картами в Чувашии проводились в 15 раз чаще, чем по снятию наличных денег. Количество операций выросло на 32%, а сумма — почти на 30%.

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