Междуреченск, Кемеровская область, 14 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Междуреченске организована служебная проверка после публикации видеозаписи пациента городской больницы. Мужчина рассказал, что больше часа находился в одной палате с умершим мужчиной.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

По словам главврача учреждения Алишера Баховудинова, создана комиссия, которая даст оценку действиям медперсонала.

«Через полтора часа после констатации смерти пациента тело было перевезено в морг», — цитирует сайт Ngs42.ru Баховудинова.

Он уточнил, что совместно с заместителем министра здравоохранения Кузбасса встречался с автором видео — «даны разъяснения по сложившейся ситуации и принесены извинения».