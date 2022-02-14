Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Лот, включающий в себя четыре крупных земельных участка, общей площадью 258 га, выставлен на торги в Санкт-Петербурге. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стройка

Участки находятся в смежных районах Петербурга и Ленинградской области. Так, три земельных участка расположены в Ломоносовском районе Ленобласти, в Виллозском сельском поселении (СХПК «Цветы»). Четвертый — в Пушкинском районе Петербурга и находится через дорогу от трёх остальных.

В пресс-службе РАД отмечают, что земля будет реализована под строительство промышленно-логистического парка, а также под общественно-деловую застройку. На привлекательность для будущего владельца влияет удобное расположение участков. Эта территория обладает хорошей транспортной доступностью: недалеко аэропорт «Пулково» и Киевское шоссе.

«Территории возле южных границ Петербурга активно развиваются. Наличие поблизости аэропорта Пулково, а также основных транспортных магистралей (КАД, Киевское и Московское шоссе), делает этот район привлекательным для любого коммерческого проекта, — отметила заместитель руководителя департамента продаж РАД Дарья Гончарова. — Данное предложение выглядит уникальным, учитывая значительную площадь участков, близость к городу, к основным транспортным магистралям и федеральным трассам».

Начальная стоимость лота — 1,49 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 6 апреля, а уже 8 апреля будут объявлены итоги конкурса.