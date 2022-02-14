Кострома, 14 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Костромичи не смогли прийти к единому мнению в вопросе о стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Остановка в Костроме

Напомним, сейчас сфера городских перевозок находится в переходной стадии. Администрация Костромы заказала обследование пассажиропотока с тем, чтобы повысить качество обслуживания населения. Помимо изменения маршрутов и структуры их обслуживания специалисты видят необходимость в повышении цен на билеты.

Центр управления регионом организовал опрос на официальной странице «ВКонтакте» с целью выяснить, сколько костромичи готовы платить за услугу. В нём приняли участие 792 человека. 49% проголосовавших посчитали, что билет не должен стоить больше 25 рублей. Ещё 28% горожан ответили, что готовы мириться с поездками в автобусах малого класса за существующую цену — 23 рубля. 24% участников согласились отдать за билет от 25 до 30 рублей.

Редакция ИА REGNUM в Костроме также организовала опрос на эту тему. В исследовании приняли участие 446 человек. Результаты оказались неоднозначными. 34% отметили, что готовы заплатить за комфортные автобусы «без давки, грязи и хамства» больше 30 рублей. На втором месте по популярности оказался ответ про прежнюю стоимость проезда. Этот вариант выбрали 33% читателей телеграм-канала. 18% горожан согласны отдать за билет максимум 25 рублей. 15% выбрали вариант «повышение должно быть в пределах 25−30 рублей».

Предложения и выводы о реформировании общественного транспорта Костромы будут готовы в марте 2022 года. С учётом уже проанализированных данных подрядчик — Центр экономики и инфраструктуры наметил примерные контуры и направления, в которых стоит развивать сферу. Ученые предлагают отдать значительную часть маршрутов муниципальному «Троллейбусному управлению» при условии закупки новых машин, сократить дублирующие маршруты, перейти на вместительный транспорт, внедрить проездные билеты со скидками не только для льготных категорий населения.

Отметим, что администрация имеет право не согласиться с выводами проектной организации и вольна принять самостоятельное решение. Определиться с нововведениями чиновникам необходимо до истечения сроков муниципальных контрактов на перевозки пассажиров. Это случится 1 октября 2022 года.