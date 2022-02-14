Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Петербурге выставлено на аукцион пятиэтажное офисное здание площадью 420,6 кв. м, с земельным участком 145 кв. м на углу Воронежской и Курской улиц, вблизи станции метро «Обводный канал» и Лиговского проспекта. Здание также известно, как особняк Белугина, однако оно не является историческим памятником, что расширяет возможности его использования, сообщает Российский аукционный дом (РАД). Торги пройдут 30 марта.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Выставленное на аукцион здание — 1891 года постройки. В 2009 году была произведена его полная реконструкция с заменой всех коммуникаций. Во всех внутренних помещениях выполнен дизайнерский ремонт.

«Объект не является памятником, — подчеркнули в РАД. — В настоящее время часть здания сдана в краткосрочную аренду под офисы. Возможное использование — под штаб-квартиру компании, офисный центр, мини-гостиницу, медицинский центр и пр.».

Начальная цена лота составляет 75 млн рублей, заявки на участие в тогах принимаются до 28 марта.

«Такие предложения нечасто встречаются на петербургском рынке недвижимости. Уникальное расположение, в пешей доступности от метро и близость Московского вокзала, позволяет реализовать здесь практически любой коммерческий проект, например, разместить здесь головной офис компании, мини-гостиницу, детский центр или медицинский центр», — отметила Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД.