Вашингтон, 14 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Компания Amazon официально опубликовала дебютный трейлер будущего сериала «‎Властелин колец: Кольца власти‎». Выход ролика состоялся на YouTube-канале компании 14 февраля.

Цитата из к/ф «Властелин Колец: Братство кольца», реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Хоббиты

В видео показали основных героев нового сериала, а также продемонстрировали фрагменты сюжетных линий. Известно, что действия «‎‎Колец власти‎» развернутся во Вторую эпоху Средиземья — за множество лет до событий серии фильмов «‎Властелин колец"‎.

Напомним, что премьера сериала «‎Властелин колец: Кольца власти‎"‎ запланирована на 2 сентября 2022 года. Ожидается, что проект получит восемь различных эпизодов.