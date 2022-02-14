Представлен трейлер сериала по «Властелину колец»
Вашингтон, 14 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Компания Amazon официально опубликовала дебютный трейлер будущего сериала «Властелин колец: Кольца власти». Выход ролика состоялся на YouTube-канале компании 14 февраля.
Цитата из к/ф «Властелин Колец: Братство кольца», реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия
Хоббиты
В видео показали основных героев нового сериала, а также продемонстрировали фрагменты сюжетных линий. Известно, что действия «Колец власти» развернутся во Вторую эпоху Средиземья — за множество лет до событий серии фильмов «Властелин колец".
Напомним, что премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти" запланирована на 2 сентября 2022 года. Ожидается, что проект получит восемь различных эпизодов.