14 февраля 2022 | Время чтения 8 мин

Елена Миронова, , 15:37 — REGNUM В курганском городе Далматово муниципальному благоустройству вдруг помешал памятник герою Гражданской войны Станиславу Рукманису. Местные власти на перенос праха героя зарядили Совет ветеранов и поборников сохранения памяти о белочешских интервентах. Большинство жителей города намерения мэрии не понимают.

Памятник Станиславу Рукманису в городе Далматово Musey.dalmatovo.ru

1919 год. Молодая Советская Республика в кольце врагов. С востока наступает 400-тысячная армия Колчака. Тысячи добровольцев отправляются на Восточный фронт для борьбы с белогвардейцами и белочехами, и среди них 17-летний Станислав, который в марте 1918 года вступил в роту интернационалистов. Затем был зачислен в 267-й стрелковый полк 30-й стрелковой дивизии, в команду конной разведки. На фронтах Гражданской войны Станислав отметил своё 18-летие. 28 июля 1919 года он в команде полковой конной разведки, в числе первых, ворвался на улицы города Далматово. У восточных ворот монастыря пуля оборвала жизнь героя Гражданской войны. После боя товарищи похоронили Станислава на городской площади, над могилой поставили скромный обелиск. До 1967 года на обелиске не было никакой надписи. Люди помнили о подвиге, а имя за давностью лет было забыто.

По заданию райкома партии накануне 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции отряд следопытов Далматовского дома пионеров решил установить имя героя, отыскать его родных.

«Послали запрос в Центральный архив Советской армии. Ждать пришлось долго. И вот 27 мая 1967 года пришёл из архива ответ о гибели в бою в районе города Далматова Рухмана Станислава. С каждым днём границы поиска расширялись. Мы узнали, что наш герой из деревни Новая Слобода Режицкого уезда Витебской области. Пишем в Витебский облисполком, а нам отвечают, что Режицкий уезд отошел к Латвийской ССР. Так поиск привёл нас в далёкое латышское село Каунату Резекненского района. Деревни Новая Слобода уже не было. Каунатские следопыты откликнулись на нашу просьбу. Они отыскали родственников и друзей Станислава, восстановили его биографию», — сообщила руководитель клуба следопытов Далматовского дома пионеров Зоя Матвеева.

Выяснилось, что детства у Станислава фактически и не было. Лишь подрос — батрачил на помещика. Родители его скончались до революции 1917 года.

«У памятника Рукманису нас принимали в пионеры, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM уроженка Далматово, ныне жительница соседнего Каменска-Уральского Наталья. — Волнительные проходили церемонии. И всегда вот это вертелось в мыслях, что наш город от белочешских интервентов освобождали вот такие юные Станиславы. Им бы жить да жить. Памятник Рукманису — это символ, напоминание, что и до Урала могут добраться захватчики, что Гражданская война — это не только брат пошёл убивать брата и расстреливать священнослужителей, но и битва за великие идеи. Хоть и живём мы сейчас за 60 километров от Далматово, но бываем у родителей в гостях. И с каждым разом радуемся за город: преображается в лучшую сторону. Реставрируется монастырь замечательный. Люди приободряются, когда хорошеет город. Но слухи о переносе памятника Рукманису неприятно удивили. Зачем уничтожать память?».

Для многих далматовцев громом среди ясного неба стали заявления горадминистрации о переносе могилы героя с центральной площади на привокзальную. Якобы того требует грядущее благоустройство, якобы масса жителей одолела мэрию жалобами о недопустимости праздников рядом с прахом.

«Люди, которые к нам обращаются, говорят: «Это кощунство. Могила расположена на площади, где проходят праздники общегородские: Новый год, 8 марта, детские праздники…» — пояснила идею переноса праха красноармейца специалист Далматовской районной администрации Наталья Татар.

Однако могила Станислава Рукманиса находится в перечне охраняемых памятников Курганской области.

«Принятие решения о возможности перемещения объекта культурного наследия, вне зависимости от категории его историко-культурного значения, отнесено к исключительным полномочиям Министерства культуры Российской Федерации», — отметили в правительства Курганской области.

Здание министерства культуры РФ Полина Волхова © ИА REGNUM

Областные власти также пояснили, что «решение о перемещении объекта культурного наследия может быть принято, когда это связано с необходимостью предотвратить повреждение, разрушение, уничтожение объекта культурного наследия от неблагоприятного воздействия окружающей среды, иных негативных воздействий неустранимого характера». В иных ситуациях приоритет отдаётся нахождению памятника на прежнем месте.

Но власти Далматово не сдаются. Всеми доступными способами они пытаются уговорить общественность на перенос могилы Рукманиса. Они опрашивают местных жителей в социальных сетях и на бумаге. В поддержку переноса памятника на привокзальную площадь выступили, по информации горадминистрации, ветераны и краеведы.

«Далматовский совет ветеранов одобрил перезахоронение Станислава Рукманиса? Мне странно это читать. Странно и нехорошо. Нехорошо и страшно. Перезахоранивать героя — по моему мнению — всё равно что признать нашу городскую площадь сегодня непристойным и срамным местом для последнего пристанища искренности молодого подвига, — обращается к властям Далматово уроженец города, ведущий научный сотрудник Института физики металлов Уральского отделения РАН Вениамин Максимов. — Известно, в войнах погибают лучшие. И как же вы собрались воспитывать в молодых поколениях зауральцев чувства товарищества, ответственности, долга родной земле и Родине, желание ей служить, если погибшего в бою вы готовы подвинуть невесть куда, лишь бы только он не мешал увеселительной сцене? Мемориал Станиславу Рукманису на главной площади Далматово — это уникальный случай, память и дань эпохе. Исчезновение исторического памятного комплекса с обелиском как раз и будет утратой той самой «национальной идентичности малого уютного городка», которой вы восхищаетесь в заметке-прелюдии к заявленному вами благоустройству. Из изложенного в поднятом вопросе о перезахоронении героя Гражданской войны Станислава Рукманиса можно усмотреть признаки принижения исторической памяти, умаления народного подвига, надругательства над могилой, войны с памятниками. Убедительно прошу вас снять вопрос о перезахоронении Рукманиса, никогда больше его не ставить и, тем более, отказаться от запуска процедуры лишения мемориала статуса объекта культурного наследия региона».

Вениамина Максимова поддерживают земляки в социальной сети «ВКонтакте», предлагая отреставрировать памятник, а не переносить могилу героя.

«Сугубо прагматически — чушь полную они затеяли. Возле площади монастырь — громкая музыка, пляски, то, сё… Тоже нехорошо. Или мы «одно видим, другое — не видим»? На Красной площади в Москве вопросов же не возникает — проводят и концерты, и другие мероприятия», — пишет Иван М.

«Эти гробокопательские инициативы устраивают те, кто хочет разжечь рознь в обществе и стравить людей», — считает Константин У.

Также далматовцы напоминают родной горадминистрации, что в муниципалитете есть масса мест, где можно применить бюджетные деньги с большей пользой, чем затратный перенос праха.

«Вы восточноевропейских (украинских и иных) антикоммунистов перещеголяли. Те перезахоронениями хотя бы из идеологических соображений занимаются. А у вас памятники «комфортной среде» мешают… Да и каким боком он мог помешать? Что за муть? Кто на самом деле заказал эту музыку? Памятник на центральной площади — это и достопримечательность, и визитная карточка города. Перенос памятника в другое место — это своеобразное переписывание истории», — обратился к властям Далматово уроженец города, журналист из Кургана Евгений Найман.

Он также высказался против переноса останков Станислава Рукманиса куда-нибудь рядом или около памятника участникам боя 1918 года.

«Оба захоронения являются памятниками регионального значения. Если из одной могилы кого-то убрать, а в другую кого-то ещё класть — это потеря обоих памятников. Переводя с официального языка на человеческий, могу сказать, что история и историческая память не терпит новодела, сопровождающегося разрушением существующего наследия, — считает Евгений. — Нынешнее разделение этих памятников имеет свою логику, не говоря уже о том, что соваться в вековое захоронение — это само по себе нехорошо».

Журналист из Кургана напомнил, что последний раз памятник герою в Далматово обновлялся в 1972 году, то есть полвека назад.

Сбор отряда им. С. Рукманиса Musey.dalmatovo.ru

«Исторический облик площади сложился, и сложился таким образом, что памятник в него входит. Рукманиса никто не трогал даже в 90-е. История из серии «такого даже при Ельцине не было». Перестройка начиналась с фильма «Покаяние», где у главного героя тоже зудело на тему вскрытия могил. Ничего хорошего из всего этого, как мы знаем, не вышло. И пусть рядом стоят монастырь и могила красноармейца. Я в этом вижу великий символический смысл единства нашей истории», — подытожил Найман.

Против переноса памятника Рукманису с центральной площади проголосовали в интернете более 70% опрошенных. А вот за перенос праха красноармейца выступают некоторые краеведы. С неожиданным предложением выступил, в частности, Михаил Теляков в газете «Далматовский вестник». Он считает, что надо бы и прах Рукманиса перенести, и увековечить память белочешских интервентов.

«Стоит, наверное, увековечить память и о белочехах, которые погибли в 1918 году возле станции Далматово в сражениях с бойцами 4-го уральского полка. Раньше они, как и красноармейцы, были похоронены на приходском кладбище, но во время строительства элеватора их захоронения были утеряны», — заявил Михаил Теляков изданию.

Рукманис Болеслав старший брат Станислава. Болеслав Петрович принимал самое активное участие в установлении Советской власти в своем селе. Musey.dalmatovo.ru

Напомним, Чехия расторгла договор с Россией о взаимном сохранении памятников в 2020 году. В Праге был снесён памятник герою Великой Отечественной войны маршалу Ивану Коневу. В мае 1945 года под руководством полководца была блистательно проведена Пражская операция по освобождению Чехословакии от фашистов.