Москва, 14 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В России, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, рост цен не прекращается, а усиливается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

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«ЦБ РФ ожидаемо повысил ключевую ставку, надеясь на обуздание инфляции. Интересная закономерность — регулятор последовательно ужесточает денежно-кредитную политику, а рост цен не прекращается, а даже усиливается. Видимо, не работают эти меры в условиях текущей инфляции, — сказал экономист. — И этому есть объяснение — у нас инфляция издержек, а не спроса. Ключевой ставкой можно регулировать спрос, но не издержки».

Как подчеркнул Ковригин, после повышения ставки ожидается рост процентов по вкладам и кредитам.

«Многие предприниматели столкнутся с очень серьёзной проблемой — перекредитование уже будет по другим ставкам, что увеличит издержки. 9,5% — уже слишком немало в сравнении с ключевыми ставками ЕЦБ и ФРС США. Мы близки к двузначным цифрам. И, судя по риторике ЦБ РФ, дальнейшее повышение ставки не исключается», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что властям РФ стоит временно уйти от покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.