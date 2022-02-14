Экономист рассказал, с какой проблемой столкнется российский бизнес
Москва, 14 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В России, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, рост цен не прекращается, а усиливается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.
«ЦБ РФ ожидаемо повысил ключевую ставку, надеясь на обуздание инфляции. Интересная закономерность — регулятор последовательно ужесточает денежно-кредитную политику, а рост цен не прекращается, а даже усиливается. Видимо, не работают эти меры в условиях текущей инфляции, — сказал экономист. — И этому есть объяснение — у нас инфляция издержек, а не спроса. Ключевой ставкой можно регулировать спрос, но не издержки».
Как подчеркнул Ковригин, после повышения ставки ожидается рост процентов по вкладам и кредитам.
«Многие предприниматели столкнутся с очень серьёзной проблемой — перекредитование уже будет по другим ставкам, что увеличит издержки. 9,5% — уже слишком немало в сравнении с ключевыми ставками ЕЦБ и ФРС США. Мы близки к двузначным цифрам. И, судя по риторике ЦБ РФ, дальнейшее повышение ставки не исключается», — подытожил экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что властям РФ стоит временно уйти от покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.