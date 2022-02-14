Уфа, 14 февраля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Завод по переработке рапса частично запустили в Башкирии. Об этом 14 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Www.bryanskobl.ru Уборка рапса

«Этот завод — пример системной работы нашей управленческой команды. Сам проект мы рассмотрели в марте 2019 года на нашем инвестчасе. И в начале 2022 года уже отмечаем, что первая очередь завода заработала», — сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что новое предприятие, которое создается в Аскинском районе, позволит руководству Башкирии увеличить посевы масличных культур, что является для аграриев и фермеров хорошим подспорьем. Хабиров отметил, что на заводе планируется перерабатывать свыше 30 тысяч тонн семян ежегодно и производить растительное масло в объеме свыше десяти тысяч тонн каждый год.

Отмечается, что проектом предусмотрен элеватор мощностью единовременного хранения до 50 тысяч тонн.

«И мы сможем выращивать, хранить, перерабатывать рапс у нас в Башкортостане и продавать его по выгодным ценам. Выращивать рапс выгодно. На него высокий спрос на мировом рынке, а рапсовый жмых, который остается после переработки, очень востребован в молочном животноводстве. Общая стоимость проекта составляет более 1,5 млрд рублей, на первом этапе освоено порядка 400 млн рублей», — сообщил Хабиров, отметив, что завод постепенно будет выходить на плановую мощность.

Всего на заводе будут трудиться около и 150 сотрудников.