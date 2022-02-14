Село Чара, Забайкальский край, 14 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Военно-строительная компания Минобороны РФ приступила к восстановлению одного из самых труднодоступных гражданских аэропортов страны в Забайкальском крае.

Mil.ru Военный аэродром

К настоящему времени завершена геодезическая разведка, осуществляется подготовка к переброске на строительную площадку спецтехники и жилых модулей.

Самосвалы, фронтальные погрузчики, экскаваторы, грунтовые катки и бульдозеры будут доставлены автомобильным транспортом до станции Тында Байкало-Амурской магистрали, далее на железнодорожных платформах до места назначения в село Чара Забайкальского края.

Восстанавливаемый аэропорт находится в тайге Каларского района Забайкалья в 1,8 тыс. км от Читы. Из-за географических особенностей местности наземное сообщение с основной частью Забайкальского края затруднено. После введения в эксплуатацию воздушная гавань будет использоваться для регулярного пассажирского и грузового авиасообщения.

Масштабная реконструкция аэропорта проводится в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».