14 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 14:52 — REGNUM Во всех ведущих и не очень мировых столицах внимательно наблюдают за активной челночной дипломатией, которая окутала кризисные взаимоотношения между Россией и Западом с вкраплением в них проблем Украины. Наиболее болезненно на ход событий реагируют в Грузии, ведь в опубликованном МИД России перечне требований содержится пункт, согласно которому западные страны должны взять назад обещания, данные Киеву и Тбилиси в 2008 году о перспективе их вступления в НАТО.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявляя, что ее страна может опередить Украину во вступлении в Североатлантический альянс, выступала с призывом к Западу обязательно включать «грузинский вопрос в повестку дня всех встреч с Россией». Когда появились сообщения о готовящемся телефонном разговоре президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с послом США в Грузии Келли Дегнан. По имеющейся информации, Тбилиси настаивал на том, чтобы в высоком диалоге Москва — Вашингтон американская сторона хоть как-то затронула и «грузинский вопрос» в связи с событиями вокруг Украины и в связи с «прочным стратегическим партнерством между Грузией и США». Путин и Байден поговорили, но не о Грузии. Недоволен Тбилиси и президентом Франции Эммануэлем Макроном, выступающим в роли «европейского покровителя Грузии». И француз в ходе контактов с Путиным никак не обозначил интерес к грузинам, хотя оба лидера обсуждали «условия безопасности и стабильности в Европе», к которой причисляет себя Тбилиси. Проявили формальный интерес к Грузии разве что британцы. Накануне визитов в Москву глав МИД и обороны Великобритании грузинская парламентская делегация посетила Лондон. В правящей «Грузинской мечте» в связи с этим отметили, что обсуждались и текущая ситуация вокруг Украины, и процесс интеграции Грузии в НАТО.

Переговоры Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. 2022 Kremlin.ru

По словам главы парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе, члены грузинской делегации проинформировали британских коллег о проблемах, «связанных с Россией, и сложной ситуацией на оккупированных территориях». И вновь ничего: актуализация грузинского вопроса на фоне украинского кризиса не состоялась. Правда, американский Атлантический совет провел свое очередное заседание и опубликовал «Глобальную стратегию 2022 года», в которой рассматривается «агрессия» России против Грузии и необходимость практической помощи последней. В меморандуме указывается: «Чтобы еще больше укрепить безопасность Грузии, Вашингтон должен развернуть американскую инфраструктуру (логистику, технику, аэродром) для использования ВВС». Но в то же время подчеркивается, что «этого довольно недостаточно для создания американской базы», хотя «оно обеспечивает присутствие ВВС США в Грузии и повышает совместимость с НАТО». Перед нами тот самый случай, когда американские эксперты собрались, поговорили и разошлись.

В чем же дело и почему вокруг Грузии не кипят такие политические страсти, как вокруг Украины? Отчего об этой закавказской стране участники трудного диалога Россия — Запад говорят мельком, а в самой Грузии лишь отдельные политики заявляют о некоем потенциальном вторжении, как на Украине? Такое возможно только в том случае, если Москва точно знает, что НАТО не будет расширяться на восток в сторону Тбилиси. Сама же Грузия, по мнению тбилисского эксперта, главы Института Евразии Гулбаата Рцхиладзе, «находится в состоянии неопределенности и некоторой заторможенности, не решается на изменения во внутренней и внешней политике». По его словам, «внутриполитическая ситуация в стране уподобилась некоей чехарде, а на внешнеполитическом пространстве Тбилиси оказался оторванным от протекающих в своем же регионе процессов, хотя еще несколько лет назад позиционировал себя лидером и чуть ли не центром Южного Кавказа». При этом грузинская оппозиция и ряд связанных с оппозицией аналитиков считают, что «Запад уже сдал Тбилиси».

Но кому? Ведь Грузию публично завлекают на западную орбиту, орбиту НАТО. А с другой стороны, не дают полноправного членства и не принимают на себя обязательства по ее защите. Может быть, этого и не надо? Поэтому грузинские эксперты вдруг стали активно обсуждать идею нейтралитета страны, чтобы избежать возможного вовлечения в процесс конфронтации между Россией и Украиной? Судя по всем признакам, по этому поводу в «Грузинской мечте» ведется закрытая дискуссия. При этом есть такие силы, которые считают, что именно с Москвой нужно связывать решение проблем национальной безопасности и даже территориальной целостности. Но проблема в том, что Россия не спешит или не желает делать особых шагов навстречу Грузии. В берлинском фонде имени Конрада Аденауэра считают, что «Тбилиси не повезло с географией». Если раньше «европейское солнце» для него вставало на севере, в России, то сейчас оно начинает светить Тбилиси уже с берегов Босфора.

Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцел Dspace.nplg.gov.ge

Это намек на то, что реализуемый сейчас Турцией геополитический проект «3+3» (Турция, Россия, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) без участия США и ЕС переводит Грузию под патронаж Анкары, а не Брюсселя, что в целом уже оказывает воздействие на страны всего Закавказского региона. Тем более что, по мнению немецкого историка и политолога Сузанны Шпан, «Москва не пытается интегрировать Грузию в ЕАЭС или ОДКБ, она оказывается в геополитической дискомфортной ситуации» и перестает быть зерном наращивания конфликтного потенциала с Россией. Но пока Грузия остается в повестке противостояния России и Запада даже вопреки желанию официального Тбилиси. В то же время грузинские власти максимально дистанцируются от украинского конфликта. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили так и не решился на открытое заявление с обозначением позиции страны по этой проблеме, что в «Грузинской мечте» логично объясняют «интересами безопасности страны».

Как пишет в этой связи авторитетное американское издание Foreign Affairs, «НАТО плохо подходит для Европы XXI века из-за того, что у альянса образовался серьезный конструктивный недостаток: организация уходит корнями в котел восточноевропейской геополитики, но со временем слишком разрослась, потеряла четкое предначертание и действует чересчур провокационно». В Тбилиси, похоже, это начинают понимать и ищут новую стратегию взаимодействия с Москвой. Другое дело, что Анкара, которая не была отмечена среди слишком ретивых лоббистов грузинского членства в НАТО, начинает активнее поддержать устремления Тбилиси в Североатлантический альянс, замыкая его на себя и в контексте укреплении кооперационных и иных связей с Грузией и Азербайджаном в Закавказье. Так что Грузию возвращают домой — на Восток. В Закавказье все становится на свои исторические места.