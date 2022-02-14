Джидинский район, Бурятия, 14 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство несовершеннолетнего в Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет России Подозреваемый в покушении на убийство подростка. Бурятия

Пострадавшие 14 и 16 лет были госпитализированы в Петропавловскую районную больницу республики с огнестрельными ранениями 14 февраля. По подозрению в совершении преступления задержан их 29-летний отчим.

По версии следствия, ночью пьяный мужчина во время ссоры с сожительницей выстрелил из дробовика в старшего сына женщины, ранив его в ногу. Она попыталась отобрать ружьё.

«Во время борьбы подозреваемый произвел еще один выстрел, которым причинил ранение ног второму 14-летнему мальчику. После этого мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Раненым детям оказали необходимую врачебную помощь», — отметили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в район направил борт санитарной авиации для эвакуации детей в Улан-Удэ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство». Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Вячеславу Сухорукову представить доклад о ситуации.