Среднеуральск, Свердловская область, 14 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Застреливший свою тяжелобольную супругу житель Среднеуральска Свердловской области будут проверен на предмет вменяемости. Об этом сообщает областное управление СКР.

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru Охотничье ружьё

«В отношении фигуранта планируется проведение судебной психиатрической экспертизы», — отметил старший помощник главы управления Александр Шульга.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 13 февраля. Гражданин выстрелил в женщину, а затем в шкаф. После этого его задержали силовики. В момент задержания мужчина 1954 года рождения был сильно пьян. Теперь этому гражданину грозит до 15 лет колонии.