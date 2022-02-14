Джакарта, 14 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что около 9000 детей в столице Индонезии стали сиротами, потеряв своих родителей из-за COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

Department of Foreign Affairs and Trade Индонезийские дети

«9000 детей в Джакарте остались сиротами из-за COVID-19», — заявил губернатор Джакарты.

Аниес Басведан заложил в бюджет помощь детям, которые остались без родителей. Дети в возрасте до 18 лет начнут получать 300 тысяч индонезийских рупий в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что всплеск случаев заражения коронавирусом приближается к пику.