Москва, 14 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В России в настоящее время влюблены 57% граждан. Причём влюблённых мужчин больше, чем женщин — 61% против 53%. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, опубликованный 14 февраля.

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Наибольшее число влюблённых приходится на молодых людей в возрасте 25−44 лет — среди людей 25−34 лет — 75%, среди людей 35−44 года — 63%. Ни в кого не влюблены 40% участников опроса.

Также большое количество влюблённых начитывается в Уральском ФО (68%), на втором месте— Северо-Западный ФО (64%), на третьем — Дальневосточный ФО (62%). Не испытывают влюблённость чаще всего жители Сибирского ФО (46%).

Опрос по телефону проведён 10 февраля 2022 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, дарить подарки на 14 февраля День святого Валентина в 2022 году планирует лишь каждый третий житель России (33%).

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