Москва, 14 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В 2022 году 649 тысяч выпускников школ зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена, всего же экзамены будут сдавать 737 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Первого февраля завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2022 году. На участие в экзаменах зарегистрировалось почти 737 тысяч человек, в том числе 649 тысяч выпускников текущего года. Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку — это обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании, кроме того, его результаты необходимы для поступления в вуз на любое направление подготовки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году на сдачу госэкзамена по русскому языку зарегистрировалась 701 тысяча человек.