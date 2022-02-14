Вашингтон, 14 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Александра Гаевская, дочь экс-губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского, случайно показала сумму своего банковского счёта во время ведения прямого эфира. Информация об этом появилась в ряде телеграм-каналов 14 февраля.

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Во время стрима Гаевская хотела показать название песни, которая играла в прямом эфире — помимо автора композиции на экране её телефона было сообщение о начислении процентов по банковскому вкладу. Исходя из уведомления, на счёте 28-летней Гаевской, которая проживает в США, числится более $787 тыс. (более 59 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что с 2008 по 2012 годы Валерий Гаевский занимал пост губернатора Ставропольского края. А с 2016 по 2021 годы он представлял интересы региона в качестве сенатора в Совете Федерации.