Барнаул, 14 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предуредлает о существенном ухудшении погодных условий днем 15 февраля и ночью 16 февраля. В это время в регионе будет идти снег (по югу временами сильный снег), не исключены метели и усиление ветра местами до 20м/с.

Hans Снежный шторм

Осадки ожидаются на всей территории края интенсивностью от небольших до сильных на юге. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

«Главное управление МЧС России по Алтайскому краю еще раз напоминает о соблюдении мер безопасности в непогоду. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятный прогноз погоды на Алтае был обнародован 16 января.

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