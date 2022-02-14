Жителей Алтайского края предупредили о непогоде
Барнаул, 14 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предуредлает о существенном ухудшении погодных условий днем 15 февраля и ночью 16 февраля. В это время в регионе будет идти снег (по югу временами сильный снег), не исключены метели и усиление ветра местами до 20м/с.
Осадки ожидаются на всей территории края интенсивностью от небольших до сильных на юге. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.
«Главное управление МЧС России по Алтайскому краю еще раз напоминает о соблюдении мер безопасности в непогоду. В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества дорожно-транспортных происшествий», — сказано в официальном сообщении спасателей.
Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятный прогноз погоды на Алтае был обнародован 16 января.
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