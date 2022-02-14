Лондон, 14 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1000 за тысячу кубометров. Этом 14 февраля следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во время открытия торгов составила $1031,8 за тысячу кубометров, однако затем рост немного снизился и в настоящий момент цена голубого топлива в Европе составляет $980 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил Европе причину покупки газа по $1,3 тыс.