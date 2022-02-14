Варшава, 14 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В ближайшее время Польше следует ожидать гораздо большего числа пытающихся незаконно попасть на ее территорию нелегальных мигрантов, следующих через Белоруссию. Об этом Polskie Radio 24 сообщил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Чиновник сообщил, что «уже есть первые сигналы, которые об этом свидетельствуют». «Нас беспокоят определенные действия и заявления белорусской стороны, целью которой является усилить миграционное давление весной, когда будет лучше погода», — заявил Жарин.

«Также мы имеем отношение с увеличением числа нелегалов, следующих к нам через Россию. Все больше иностранцев прилетает в Белоруссию именно из России, а дальше пытается пробиться на Запад», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.