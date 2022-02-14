Москва, 14 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В случае кражи или утери смартфона существует несколько способов, чтобы обезопасить сам гаджет и его владельца от кражи личных данных и злонамеренных действий мошенников. Так, прежде всего, снизить риски нежелательного проникновения в смартфон помогут пароль и отпечаток пальца. Об этом сообщила эксперт лаборатории практического анализа защищённости центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.

Смартфон

Читайте также: Эксперт рассказал, что делать при пропаже смартфона

Она отметила, что кроме перепродажи на чёрном рынке или разборе гаджета продажа по частям, у воров есть и другие способы монетизировать добытые телефоны. Например, взломать данные банковской карты.

«В первую очередь, для защиты устройства необходимо обезопасить его с помощью пароля и отпечатка пальца. В людных местах рекомендуется разблокировать устройство только отпечатком пальца: тогда злоумышленники не смогут подсмотреть пароль», — пояснила в беседе с агентством «Прайм» специалист.

Кроме того, можно использовать разблокировку по «лицу», но, подчеркнула Рудая, пока этот способ защиты обойти проще, чем разблокировку по отпечатку.

«Имеет смысл установить PIN-код для сим-карты. Эта мера защищает от мошеннических действий с вашей сим-картой при её использовании на других устройствах», — добавила эксперт.

Если телефон украден или потерян специалист советует «разлогиниться из всех аккаунтов социальных сетей, почтовых ящиков и мессенджеров — для этого предусмотрена специальная функция «выйти со всех устройств», а после этого оперативно сменить пароли. Также следует позвонить в банк и заблокировать банковские карты.

Ранее по теме: Эксперт предупредил о потенциальной опасности мобильного банка

Чтобы вместе со смартфоном не лишиться личных данных, медиа-файлов, списка контактов стоит настроить резервное копирование данных, например, на Google disk, а саму учётную запись обезопасить сложным уникальным паролем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты предупредили о рисках использования мобильного банка в смартфоне из-за угроз со стороны интернет-преступников. По их словам, желательно регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк.