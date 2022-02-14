Черкесск, 14 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии самым популярным экзаменом на ЕГЭ в 2022 году вновь стало обществознание. Его выбрали более половины всех выпускников. На втором месте — биология, сообщили 14 февраля в пресс-службе главы и правительства республики.

Kremin.ru ЕГЭ

«Самым популярным предметом по выбору по-прежнему остается обществознание. В этом году его собираются сдавать 1057 человек, то есть 52% участников. На втором месте по популярности — биология, ЕГЭ по данному предмету выбрали 702 человека, что составляет 35% зарегистрировавшихся», — говорится в сообщении.

Всего сдавать ЕГЭ в текущем году планируют 2026 человек, в том числе 1747 выпускников 2022 года, а также 136 студентов колледжей и 143 выпускника прошлых лет. Из них 29% выбрали для сдачи математику профильного уровня, столько же историю и химию. На сдачу иностранных языков записались 12% школьников, 11% — планируют сдавать физику.