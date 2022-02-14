Аксайский район, Ростовская область, 14 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. На хуторе Камышеваха в Ростовской области перевернулась патрульная машина, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла примерно в 23:00 мск 13 февраля на улице Светлой. Водитель УАЗ «Patriot», предположительно, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Пострадавших нет. Полиция выясняет причины дорожной аварии.